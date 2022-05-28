ru ua
Сб, 28 мая News Daily Lite Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Оккупанты нанесли ракетный удар по Чернобаевке: есть жертва и раненые

Новина українською →
Чернобаевка, Суббота 28 мая 2022 13:26
Оккупанты нанесли ракетный удар по Чернобаевке: есть жертва и раненые Фото: оккупанты нанесли ракетный удар по Чернобаевке (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Российские военные вчера нанесли ракетный удар по Чернобаевке Херсонской области. В результате атаки есть жертва и шесть раненых.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Херсонскую областную прокуратуру.

Отмечается, что 27 мая оккупанты в очередной раз совершили ракетный обстрел территории Чернобаевской сельской общины. Вражеский снаряд попал в частный дом. Под завалами оказался 33-летний мужчина, он получил смертельные травмы. Также ранения получили шесть гражданских лиц.

По факту нарушения законов и обычаев войны, соединенных с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УКУ) возбудили уголовное дело. Досудебное расследование продолжается.

Фото: оккупанты нанесли ракетный удар по Чернобаевке (facebook.com/pho.gov.ua)

Напомним, недавно российская армия обстреляла Чернобаевку для обвинения украинских защитников.

Также стоит отметить, что украинские военные неоднократно атаковали позиции оккупантов в Чернобаевке.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Чернобаевка Война России против Украины
NEWS
В Украине появится государственная сеть АЗС: что известно
В Украине появится государственная сеть АЗС: что известно
DAILY
"Броня" победы. Какие танки, БТРы и другая бронетехника нужны Украине от Запада
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина "Броня" победы. Какие танки, БТРы и другая бронетехника нужны Украине от Запада