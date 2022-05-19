Российские войска обстреляли Чернобаевку для обвинения украинских защитников

Российская армия нанесла удар по Чернобаевке в Херсонской области. Оккупанты сделали это для дискредитации украинских защитников.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Оперативное командование "Юг" .

"В Херсонской области враг пытался выдать свой обстрел Чернобаевки за действия Вооруженных Сил Украины, но местные уже очень хорошо различают тактику действий врага и на провокацию не поддались", - говорится в сообщении.

Об обстреле Чернобаевки также сообщили в Офисе генерального прокурора. Инцидент произошел 18 мая. В результате вражеской атаки погиб мирный житель, еще пятеро получили ранения.