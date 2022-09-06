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ВСУ бьют по россиянам из HIMARS, используя их "наведение телефона". Признание оккупанта

Фото: ВСУ бьют по россиянам из HIMARS на Херсонском направлении (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Российский оккупант жалуется на атаки ВСУ и работу HIMARS на Херсонском направлении.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на перехват Главного управления разведки.

"Я уже полпачки сигарет скурил б*ять. У нас уже тут 300-е есть. Рядом с нами еще пацаны стояли из Белогорска, из 165-й бригады. Осколками зах*ярило третий раз. Под танк лягли, по танку все попало. У пацанов там окопы, ничего не было, их там заху*рило в руки, ноги, кому в спину", - рассказал он.

Супруга оккупанта, удивляясь такому, списывает все на прорыв, но российский солдат отрицает, объясняя происходящее ударами HIMARS.

"Хаймерсы бл*ть ебу*ие. Они дальнобойные. И наш танк подбили тоже, - говорит оккупант. - Истребитель наш полетел обратно, не вернулся. Походу его сбили. Вот эти два прилета прям по наведению моего телефона".

Напомним, по данным ISW, украинские военные продвигаются на нескольких направлениях в Херсонской области.

Кроме того, президент Владимир Зеленский рассказал об освобождении трех населенных пунктов на юге и в Донецкой области.

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Херсонская область