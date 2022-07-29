ВСУ бьют дальше 100 км: уничтожен важный железнодорожный узел для россиян под Херсоном

"В области уничтожен один из важных логистических узлов оккупанта - железнодорожный вокзал в Бриловке. Россияне как раз притащили туда технику и боекомплекты - все сгорело. Кое-что даже не успели разгрузить. Люди сообщают о громких взрывах и детонации. Вероятно есть попадание и в нефтебазу. Много орков осталось без рук и ног", - написал Хлань.

При этом он подчеркнул, что украинские военные уже бьют базы оккупантов дальше, чем в 100 км от линии соприкосновения.

"У оккупантов нет больше надежного места для размещения баз. Только за эту ночь минус склады в Новой Каховке, Чернобаевке, Алешках, Брилевке. Наши Вооруженные силы разрушают тыловые запасы и перекрывают логистические пути российских военных", - отметил Хлань.

Напомним, недавно ВСУ ударили по Антоновскому мосту в Херсонской области, который имеет стратегическое значение для российской армии.

Тем временем украинские военные продолжают продвигаться в Херсонской области. За две недели ВСУ вернуть под контроль три села.

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