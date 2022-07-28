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В Генштабе отчитались о ходе освобождения Херсонской области

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Киев, Четверг 28 июля 2022 13:01
В Генштабе отчитались о ходе освобождения Херсонской области Фото: ВСУ освободили три села в Херсонской области (facebook_com_MinistryofDefence_Ua)
Автор: Наталья Юрченко

Украинские военные продолжают продвигаться в Херсонской области. За две недели ВСУ вернуть под контроль три села.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заместителя начальника Главного оперативного управления Генерального штаба ВСУ Алексея Громова во время брифинга.

"Нашими воинскими частями и подразделениями продолжается поэтапное освобождение Херсонской области от оккупационных войск РФ. В течение последних двух недель освобождены Ивановка и Лозовое, на этой неделе освобождена Андреевка", - отметил Громов.

В Генштабе отчитались о ходе освобождения Херсонской области

Фото: ВСУ освободили от оккупантов Андреевку и Лозовое (скриншот google.com/maps)

Напомним, что в ночь на 27 июля ВСУ снова ударили по Антоновском мосту в Херсоне.

Позже стало известно, что мост полностью не разрушен, однако передвигаться им нельзя.

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