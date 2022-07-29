ЗСУ б'ють далі за 100 км: знищено важливий залізничний вузол для росіян під Херсоном

"В області знищено один із важливих логістичних вузлів окупанта - залізничний вокзал у Брилівці. Росіяни якраз притягнули туди техніку і боєкомплекти - все згоріло. Дещо навіть не встигли розвантажити. Люди повідомляють про гучні вибухи та детонацію. Ймовірно є потрапляння й у нафтобазу. Багато орків залишилось без рук і ніг", - написав Хлань.

При цьому він наголосив, що українські військові вже б'ють бази окупантів далі, ніж за 100 км від лінії зіткнення.

"В окупантів немає більше надійного місця для розміщення баз. Тільки за цю ніч мінус склади у Новій Каховці, Чорнобаївці, Олешках, Брилівці. Наші Збройні сили руйнують тилові запаси і перекривають логістичні шляхи російських військових", - зазначив Хлань.

Нагадаємо, нещодавно ЗСУ вдарили по Антонівському мосту в Херсонській області, який має стратегічне значення для російської армії.

Тим часом українські військові продовжують просуватися у Херсонській області. За два тижні ЗСУ повернути під контроль три села.

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