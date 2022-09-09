ВСУ били по переправам в Херсонской области: какие потери у врага
Вооруженные силы Украины нанесли удары по понтонной переправе в районе Дарьевки и наведенному мосту в районе Новой Каховки Херсонской области.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу оперативного командования "Юг".
Спикер ОК "Юг" Владислав Назаров заявил, что авиация сил обороны нанесла 2 удара по вражеским целям, а ракетно-артиллерийские подразделения выполнили свыше 170 огневых задач.
"По результатам нашей боевой работы подтверждено уничтожение 11 оккупантов, 2 танка Т-80, боевой машины десанта и 2 самоходных орудия 203 калибра "Пион", - говорится в заявлении.
Напомним, что ВСУ ударили по понтонным мостам и пункту управления в Херсонской области.
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