ВСУ били по переправам в Херсонской области: какие потери у врага

Фото: ВСУ били по переправам в Херсонской области (Getty Images)

Вооруженные силы Украины нанесли удары по понтонной переправе в районе Дарьевки и наведенному мосту в районе Новой Каховки Херсонской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу оперативного командования "Юг".

Спикер ОК "Юг" Владислав Назаров заявил, что авиация сил обороны нанесла 2 удара по вражеским целям, а ракетно-артиллерийские подразделения выполнили свыше 170 огневых задач. "По результатам нашей боевой работы подтверждено уничтожение 11 оккупантов, 2 танка Т-80, боевой машины десанта и 2 самоходных орудия 203 калибра "Пион", - говорится в заявлении.