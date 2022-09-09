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ЗСУ били по переправам у Херсонській області: які втрати у ворога

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Україна, П'ятниця 09 вересня 2022 17:08
ЗСУ били по переправам у Херсонській області: які втрати у ворога Фото: ЗСУ били по переправам у Херсонській області (Getty Images)
Автор: Дмитро Браславський

Збройні сили України завдали ударів по понтонній переправі в районі Дар’ївки та наведеному мосту в районі Нової Каховки Херсонської області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку оперативного командування "Південь".

Спікер ОК "Південь" Владислав Назаров заявив, що авіація сил оборони завдала 2 удари по ворожих цілях, а ракетно-артилерійські підрозділи виконали понад 170 вогневих завдань.

"За результатами нашої бойової роботи підтверджено знищення 11 окупантів, 2 танки Т-80, бойової машини десанту та 2 самохідних гармати 203 калібру "Піон", - йдеться у заяві.

Нагадаємо, що ЗСУ вдарили по понтонним мостам та пункту управління у Херсонській області.

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