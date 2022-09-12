Фото: ЗСУ атакували позиції окупантів у Херсонській області: які втрати у ворога (Getty Images)

Українські військові завдали ударів по позиціях російських окупантів у Херсонській області, зокрема по понтонних переправам.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на зведення ОК "Південь".

"Нашою авіацією та ракетно-артилерійськими підрозділами нанесено понад сотню вогневих ударів по ворожих позиціях, районах зосередження живої сили та бойової техніки в тилу", - йдеться у повідомленні. ЗСУ двічі атакували понтонні мости через Інгулець та Дніпро. За інформацією військових, їх подальше використання неможливе. Також вдалося знищити 10 росіян, танк Т-72, САУ та автомобільну техніку. "Сили оборони здійснюють цілодобовий вогневий контроль мостів та переправ, не дозволяючи окупантам забезпечити поповнення запасів бойової техніки та боєприпасів", - додав спікер ОК "Південь" Владислав Назаров.