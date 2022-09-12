ЗСУ атакували позиції окупантів у Херсонській області: які втрати у ворога
Українські військові завдали ударів по позиціях російських окупантів у Херсонській області, зокрема по понтонних переправам.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на зведення ОК "Південь".
"Нашою авіацією та ракетно-артилерійськими підрозділами нанесено понад сотню вогневих ударів по ворожих позиціях, районах зосередження живої сили та бойової техніки в тилу", - йдеться у повідомленні.
ЗСУ двічі атакували понтонні мости через Інгулець та Дніпро. За інформацією військових, їх подальше використання неможливе.
Також вдалося знищити 10 росіян, танк Т-72, САУ та автомобільну техніку.
"Сили оборони здійснюють цілодобовий вогневий контроль мостів та переправ, не дозволяючи окупантам забезпечити поповнення запасів бойової техніки та боєприпасів", - додав спікер ОК "Південь" Владислав Назаров.
Нагадаємо, що українські військові попереджають, що російські окупанти можуть активізувати атаки ракетами по території України.
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