ВСУ в 2014 году могли взять под контроль аэродромы в Крыму, - генерал Назаров

Назаров был в составе военной делегации в Крым.

"Те замыслы предусматривали наше силовое вмешательство в Крыму. Мы понимали, что задача довольно сложная и вряд ли может быть выполнена на 100%. Тем не менее взять под контроль ключевые аэродромы, ключевые объекты, как потом было на Донбассе, она была реальна. Я до сих пор анализирую и делаю вывод, что эта задача была реальна", - сказал Назаров.

Он заявил, что боеготовых частей было более чем достаточно для того, чтобы не только оказывать сопротивление, но и применять его.

"Утвердили то, что надо подготовить силы и средства. Первый эшелон - это были высокомобильные десантные войска. Они должны были с нескольких аэродромов - Днепр, Львов, Озерное, загрузиться на Ил-76 и АН-26. Самолетам была поставлена задача "взлететь", и они начали двигаться по указанному маршруту на аэродромы. Вертолетам была поставлена задача доставить командование сухопутных войск", - рассказал генерал.

Подразделения должны были прибыть на аэродромы, приближенные к Крыму: Кульбакино Николаевской области, Мелитополь, Херсон. И уже оттуда должны перебрасываться на территорию Крыма, на аэродромы Саки, Бельбек, Кировск, Джанкой. И второй эшелон - сухопутный - должен был двигаться по перешейку, брать их под контроль.

По его словам, соответствующий план в начале марта 2014 года рассматривал Генштаб ВСУ, однако позднее его отменил начальник Генштаба Михаил Куцин.