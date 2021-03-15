ЗСУ у 2014 році могли взяти під контроль аеродроми в Криму, - генерал Назаров

Назаров був у складі військової делегації в Крим.

"Ті задуми передбачали наше силове втручання в Криму. Ми розуміли, що завдання досить складне і навряд чи може бути виконано на 100%. Проте взяти під контроль ключові аеродроми, ключові об'єкти, як потім було на Донбасі, воно було реальне. Я досі аналізую і роблю висновок, що ця задача була реальна", - сказав Назаров.

Він заявив, що боєготових частин було більш ніж достатньо для того, щоб не тільки чинити опір, але і застосовувати його.

"Затвердили те, що треба підготувати сили і засоби. Перший ешелон - це були високомобільні десантні війська. Вони мали з декількох аеродромів - Дніпро, Львів, Озерне, завантажитися на Іл-76 і АН-26. Літакам було поставлено завдання "злетіти", і вони почали рухатися по вказаному маршруту на аеродроми. Вертольотам було поставлено завдання доставити командування сухопутних військ", - розповів генерал.

Підрозділи мали прибути на аеродроми, наближені до Криму: Кульбакіно Миколаївської області, Мелітополь, Херсон. І вже звідти мали перекидатися на територію Криму, на аеродроми Саки, Бельбек, Кіровськ, Джанкой. І другий ешелон - сухопутний - мав рухатися по перешийку, брати їх під контроль.

За його словами, відповідний план на початку березня 2014 року розглядав Генштаб ЗСУ, однак пізніше його скасував начальник Генштабу Михайло Куцин.