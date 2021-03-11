Кулеба назвал "три кита" для возвращения Крыма
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба прокомментировал утверждение Стратегии деоккупации Крыма на сегодняшнем заседании Совета нацбезопасности и обороны. Кулеба назвал эту стратегию "историческим документом".
Об этом говорится в заявлении министра на странице в Twitter.
По словам Кулебы, одобрение этой стратегии является очевидным сигналом, что Украина прилагает собственные усилия для деоккупации Крыма.
"Мы утвердили Стратегию деоккупации Крыма, исторический документ, который был необходим с 2014 года. Сигнал предельно ясен: мы не просто призываем мир помочь нам вернуть Крым, Украина прилагает собственные целенаправленные и системные усилия", - заявил он.
Кроме того, глава украинского МИД назвал "три кита" для деоккупации и реинтеграции Крымского полуострова - это стратегия, консолидация и синергия.
"Три кита для возвращения Крыма: утвержденная сегодня стратегия; консолидация - мы работаем над объединением усилий партнеров на Крымской платформе; синергия - восстановление международного права и, как следствие, восстановление полного суверенитета Украины над Крымом", - пояснил министр.
Напомним, Совет нацбезопасности и обороны сегодня утвердил Стратегию деоккупации Крыма. Работа над стратегией длилась больше года. Этот документ будет открыт для общественности и будет иметь английский перевод.
Как писало РБК-Украина, подготовить проект Стратегии деоккупации Крыма было поручено секретарю СНБО.