Вступники на контракт можуть перейти на вільні бюджетні місця: деталі

Вступники пільгових категорій, які були зараховані на бакалаврат за контрактом, мають можливість переведення на вакантні бюджетні місця. Для цього необхідно спочатку бути зарахованим на контракт за обраною спеціальністю.

РБК-Україна із посиланням на дані " Освіта.ua " розбиралося в умовах зарахування на бюджет у 2024 році.

Скільки триватиме переведення на бюджет

Процедура переведення на місця держзамовлення триватиме до 17 серпня 2024 року. Таке переведення проводиться на вакантні місця в рейтингових списках, на які не скористалися своїм правом інші вступники. Вступники, які бажають перейти на бюджетні місця, спочатку повинні бути зараховані на контракт за обраною спеціальністю

Процедура переведення здійснюватиметься для вступників, які не скористалися своїм правом на зарахування на бюджет за результатами рейтингових списків. Особливу увагу приділятимуть тим, хто має передбачені законом пільги. Перелік осіб, які мають право на переведення на бюджетні місця, визначено у пунктах 10 і 11 розділу VIII Порядку прийому на навчання для здобуття вищої освіти.

Кого насамперед зарахують на бюджетні місця

У 2024 році діти загиблих захисників України мають пріоритетне право на переведення на вакантні місця державного або регіонального замовлення. Це стосується тих, хто вже зарахований на навчання за контрактом або іншими джерелами фінансування.

Зокрема, на вакантні бюджетні місця можуть бути переведені:

Діти загиблих або померлих осіб, визначених у Законі України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту".

Особи, чиї батьки загинули або померли від поранень, каліцтв чи інших ушкоджень, отриманих під час Революції Гідності.

Особи, чиї батьки загинули, пропали безвісти або померли внаслідок поранень чи захворювань, отриманих під час воєнних дій на території інших держав.

Особи, у яких один з батьків був військовослужбовцем, загинув або визнаний безвісно відсутнім під час виконання обов’язків військової служби.

Особи, у яких один з батьків був поліцейським, загинув або визнаний безвісно відсутнім під час виконання службових обов’язків.

Діти осіб, у яких встановлено факт позбавлення особистої свободи внаслідок збройної агресії проти України.

Переведення інших категорій вступників відбуватиметься відповідно до їх конкурсного бала та наявності вакантних місць. Термін переведення для всіх категорій вступників триває до 17 серпня 2024 року.

Зарахування на бюджет за конкурсом

Вступники, які належать до певних пільгових категорій, можуть бути переведені на вакантні бюджетні місця за умови наявності конкурсного бала не менше 130. Це стосується осіб з інвалідністю, дітей з багатодітних сімей та інших категорій, визначених законодавством.

Зокрема, на вакантні місця державного або регіонального замовлення можуть бути переведені:

Особи з інвалідністю I та II груп, а також діти з інвалідністю віком до 18 років, якщо їхнє навчання за обраною спеціальністю не протипоказане.

Особи з інвалідністю, які постраждали від Чорнобильської катастрофи, зокрема ті, хто брав участь у ліквідації наслідків аварії або постраждали від неї.

Діти учасників бойових дій, постраждалих учасників Революції Гідності, ветеранів війни, а також ті, хто здобув повну загальну середню освіту у рік вступу.

Шахтарі з трирічним стажем підземної роботи, а також діти шахтарів, які мають 15-річний стаж або загинули на виробництві чи стали інвалідами.

Внутрішньо переміщені особи та ті, чиє місце проживання зареєстровано в населених пунктах, віднесених до територій можливих бойових дій станом на 1 липня 2023 року.

Діти з багатодітних сімей (п’ять і більше дітей).

Важливо відзначити, що право на переведення на бюджетні місця мають лише ті вступники, які раніше не отримували рекомендацій до зарахування на місця державного або регіонального замовлення.

Як відбувається переведення на бюджет

Переведення на вакантні місця державного та регіонального замовлення здійснюється за чіткою послідовністю відповідно до Порядку прийому на навчання для здобуття вищої освіти. Основні етапи та умови переведення є такими:

Перша категорія. Особам, які мають право на переведення незалежно від конкурсного бала, відповідно до пункту 10 розділу VIII Порядку. Це включає дітей загиблих захисників та інші категорії, визначені законом.

Особам, які мають право на переведення незалежно від конкурсного бала, відповідно до пункту 10 розділу VIII Порядку. Це включає дітей загиблих захисників та інші категорії, визначені законом. Друга категорія. Особи, зазначені в абзаці 6 пункту 11 розділу VIII Порядку, мають пріоритет у переведенні після осіб першої категорії.

Особи, зазначені в абзаці 6 пункту 11 розділу VIII Порядку, мають пріоритет у переведенні після осіб першої категорії. Третя категорія. Вступники, зазначені в абзацах 2–5 пункту 11 розділу VIII, якщо їхній конкурсний бал не нижчий від прохідного бала не більше ніж на 15 балів (або на 25 балів для спеціальностей з особливою підтримкою).

Вступники, зазначені в абзацах 2–5 пункту 11 розділу VIII, якщо їхній конкурсний бал не нижчий від прохідного бала не більше ніж на 15 балів (або на 25 балів для спеціальностей з особливою підтримкою). Четверта категорія. Особи, зазначені в абзацах 7-9 пункту 11 розділу VIII, з конкурсним балом, меншим від прохідного не більше ніж на 15 балів (для спеціальностей з особливою підтримкою).

Особи, зазначені в абзацах 7-9 пункту 11 розділу VIII, з конкурсним балом, меншим від прохідного не більше ніж на 15 балів (для спеціальностей з особливою підтримкою). П’ята категорія. Вступники, які не отримали рекомендацій для зарахування на бюджетні місця, але мають конкурсний бал не менше ніж спеціальний прохідний бал, встановлений приймальною комісією.

Важливо, що документи, які підтверджують право на спеціальні умови для переведення, мають бути подані особисто одночасно з виконанням вимог для зарахування на контракт. Несвоєчасно подані документи розглядаються лише в межах наявного залишку бюджетних місць.