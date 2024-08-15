Поступающие на контракт могут перейти на свободные бюджетные места: детали

Поступающие льготных категорий, которые были зачислены на бакалавриат по контракту, имеют возможность перевода на вакантные бюджетные места. Для этого необходимо сначала быть зачисленным на контракт по выбранной специальности.

РБК-Украина со ссылкой на данные " Освіта.ua " разбиралось в условиях зачисления на бюджет в 2024 году.

Сколько будет продолжаться перевод на бюджет

Процедура перевода на места госзаказа продлится до 17 августа 2024 года. Такой перевод проводится на вакантные места в рейтинговых списках, на которые не воспользовались своим правом другие поступающие. Поступающие, желающие перейти на бюджетные места, сначала должны быть зачислены на контракт по выбранной специальности

Процедура перевода будет осуществляться для поступающих, которые не воспользовались своим правом на зачисление в бюджет по результатам рейтинговых списков. Особое внимание уделят тем, кто имеет предусмотренные законом льготы. Перечень лиц, имеющих право на перевод на бюджетные места, определен в пунктах 10 и 11 раздела VIII Порядка приема на обучение для получения высшего образования .

Кого в первую очередь зачислят на бюджетные места

В 2024 году дети погибших защитников Украины имеют приоритетное право на перевод на вакантные места государственного или регионального заказа. Это касается тех, кто уже зачислен на обучение по контракту или другим источникам финансирования.

В частности, на вакантные бюджетные места могут быть переведены:

Дети погибших или умерших лиц, определенных в Законе Украины "О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты".

Лица, чьи родители погибли или умерли от ранений, увечий или других повреждений, полученных во время Революции Достоинства.

Лица, чьи родители погибли, пропали без вести или умерли в результате ранений или заболеваний, полученных во время военных действий на территории других государств.

Лица, у которых один из родителей был военнослужащим, погиб или признан безвестно отсутствующим при исполнении обязанностей военной службы.

Лица, у которых один из родителей был полицейским, погиб или признан безвестно отсутствующим при исполнении служебных обязанностей.

Дети лиц, у которых установлен факт лишения личной свободы в результате вооруженной агрессии против Украины.

Перевод других категорий поступающих будет происходить в соответствии с их конкурсным баллом и наличием вакантных мест. Срок перевода для всех категорий абитуриентов длится до 17 августа 2024 года.

Зачисление на бюджет по конкурсу

Поступающие, принадлежащие к определенным льготным категориям, могут быть переведены на вакантные бюджетные места при наличии конкурсного балла не менее 130. Это касается лиц с инвалидностью, детей из многодетных семей и других категорий, определенных законодательством.

В частности, на вакантные места государственного или регионального заказа могут быть переведены:

Лица с инвалидностью I и II групп, а также дети с инвалидностью младше 18 лет, если их обучение по выбранной специальности не противопоказано.

Лица с инвалидностью, пострадавшие от Чернобыльской катастрофы, в том числе участвовавшие в ликвидации последствий аварии или пострадавшие от нее.

Дети участников боевых действий, пострадавших участников Революции Достоинства, ветеранов войны, а также получившие полное общее среднее образование в год поступления.

Шахтеры с трехлетним стажем подземной работы, а также дети шахтеров, имеющих 15-летний стаж или погибших на производстве или ставших инвалидами.

Внутри перемещенные лица и те, чье место жительства зарегистрировано в населенных пунктах, отнесенных к территориям возможных боевых действий по состоянию на 1 июля 2023 года.

Дети из многодетных семей (пять и более детей).

Важно отметить, что право на перевод на бюджетные места имеют только поступающие, которые ранее не получали рекомендаций к зачислению на места государственного или регионального заказа.

Как происходит перевод на бюджет

Перевод на вакантные места государственного и регионального заказа осуществляется по четкой последовательности в соответствии с Порядком приема на обучение для получения высшего образования. Основные этапы и условия перевода:

Первая категория. Лицам, имеющим право на перевод независимо от конкурсного балла, в соответствии с пунктом 10 раздела VIII Порядка. Это включает в себя детей погибших защитников и другие категории, определенные законом.

Лицам, имеющим право на перевод независимо от конкурсного балла, в соответствии с пунктом 10 раздела VIII Порядка. Это включает в себя детей погибших защитников и другие категории, определенные законом. Вторая категория. Лица, указанные в абзаце 6 пункта 11 раздела VIII Порядка, имеют приоритет в переводе после лиц первой категории.

Лица, указанные в абзаце 6 пункта 11 раздела VIII Порядка, имеют приоритет в переводе после лиц первой категории. Третья категория. Поступающие, указанные в абзацах 2-5 пункта 11 раздела VIII, если их конкурсный балл не ниже проходного балла, не более чем на 15 баллов (или на 25 баллов для специальностей с особой поддержкой).

Поступающие, указанные в абзацах 2-5 пункта 11 раздела VIII, если их конкурсный балл не ниже проходного балла, не более чем на 15 баллов (или на 25 баллов для специальностей с особой поддержкой). Четвертая категория. Лица, указанные в абзацах 7-9 пункта 11 раздела VIII, с конкурсным баллом меньше проходного не более чем на 15 баллов (для специальностей с особой поддержкой).

Лица, указанные в абзацах 7-9 пункта 11 раздела VIII, с конкурсным баллом меньше проходного не более чем на 15 баллов (для специальностей с особой поддержкой). Пятая категория. Поступающие, которые не получили рекомендаций для зачисления на бюджетные места, но имеют конкурсный балл не менее специального проходного балла, установленного приемной комиссией.

Важно, что документы, подтверждающие право на специальные условия перевода, должны быть представлены лично одновременно с выполнением требований для зачисления на контракт. Несвоевременно представленные документы рассматриваются только в пределах имеющегося остатка бюджетных мест.