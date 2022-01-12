От вступления Украины до ракет: Россия назвала главные темы диалога с НАТО
Фото: Россия назвала главные темы диалога с НАТО (Getty Images)
Сегодня состоялось заседание Совета Россия-НАТО. В Министерстве обороны РФ назвали главные темы диалога с Альянсом.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на слова заместителя министра иностранных дел Российской Федерации Александра Грушко.
Министерство обороны России назвало три главных вопроса, которые считает ключевыми во время диалога с НАТО, а именно:
- нерасширение НАТО на восток путем вступления других стран, в том числе и Украины, в состав Альянса;
- отказ от размещения на территории Европы ракет США средней и меньшей дальности, поскольку это, якобы, может ухудшить условия безопасности;
- ограничение военной деятельности на территории Европы и исключения наращивания "силы передового базирования".