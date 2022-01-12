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Від вступу України до ракет: Росія назвала головні теми діалогу з НАТО

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Середа 12 січня 2022 18:42
Від вступу України до ракет: Росія назвала головні теми діалогу з НАТО Фото: Росія назвала головні теми діалогу з НАТО (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Сьогодні відбулося засідання Ради Росія-НАТО. У Міністерстві оборони РФ назвали головні теми діалогу з Альянсом.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на слова заступника міністра закордонних справ Російської Федерації Олександра Грушка.

Міністерство оборони Росії назвало три головних питання, які вважає ключовими під час діалогу з НАТО, а саме:

  • нерозширення НАТО на схід шляхом вступу інших країн, у тому числі й України, до складу Альянсу;
  • відмова від розміщення на території Європи нових ракет США середньої та меншої дальності, оскільки це, нібито, може погіршити умови безпеки;
  • обмеження військової діяльності на території Європи й виключення нарощування "контингентів передового базування".
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НАТО Министерство обороны РФ Російська Федерація
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