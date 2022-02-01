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Вступление Украины в НАТО подрывает безопасность России, - Путин

Автор: Александр Мороз

Президент России Владимир Путин уверен, что вступление Украины в НАТО якобы подрывает безопасность российской стороны. По его мнению, Запад должен решать вопросы безопасности с учетом интересов всех сторон.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его пресс-конференцию с премьером Венгрии Виктором Орбаном.

"Мы зачем подписывали (с НАТО, - ред.) соответствующие договоры в Стамбуле и Астане? Где написано, что ни одна страна не может обеспечивать свою безопасность за счет других. Ну вот мы говорим, что принятие Украины в НАТО подрывает нашу безопасность и просим обратить внимание", - отметил Путин.

Он также заявил, что политика открытых дверей в НАТО нигде не закреплена.

"Где она прописана? Нигде… Надо найти способ обеспечить безопасность и интересы всех сторон: и Украины, и европейских стран, и России", - добавил Путин.

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