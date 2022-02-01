Вступ України до НАТО підриває безпеку Росії, - Путін

Президент Росії Володимир Путін впевнений, що вступ України в НАТО нібито підриває безпеку російської сторони. На його думку, Захід має вирішувати питання безпеки з урахуванням інтересів усіх сторін.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його прес-конференцію з прем'єром Угорщини Віктором Орбаном.
"Ми навіщо підписували (з НАТО, - ред.) відповідні договори в Стамбулі і Астані? Де написано, що жодна країна не може забезпечувати свою безпеку за рахунок інших. Ну ось ми говоримо, що прийняття України в НАТО підриває нашу безпеку і просимо звернути увагу", - зазначив Путін.
Він також заявив, що політика відкритих дверей в НАТО ніде не закріплена.
"Де вона прописана? Ніде ... Треба знайти спосіб забезпечити безпеку та інтереси всіх сторін: і України, і європейських країн, і Росії", - додав Путін.
Нагадаємо, раніше український президент Володимир Зеленський оцінив ймовірність вступу України до НАТО та заявив, що на сьогодні терміни вступу залежать не від Києва.
До цього міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок заявила, що питання вступу України в НАТО не стоїть на порядку денному.