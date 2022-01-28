Зеленский о вступлении в НАТО: к сожалению, зависит не от Украины

Украинский президент Владимир Зеленский оценил вероятность вступления Украины в НАТО. По его мнению, на сегодня сроки вступления зависят не от Киева.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его пресс-конференцию для представителей иностранных СМИ.

"Когда мы будем в НАТО, зависит на сегодня не от Украины, к сожалению", - отметил он.

Он также подчеркнул, что ни одна страна не будет защищать Украину, если Россия решится на масштабное вторжение.

"И это очень страшно для НАТО. Потому что если Украину взять в НАТО, то если потом что-то произойдет, нужно будет защищать. И этом очень серьезные вызовы для НАТО. Но я хочу сказать, что некоторые европейские страны так думают, и они не хотят рисковать, принимать Украину. Но если будет полномасштабная война, то она будет и на границах некоторых стран НАТО. Точно будет", - добавил Зеленский.