Германия о вступлении Украины в НАТО: вопрос не стоит на повестке и Россия это знает

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила, что вопрос о скором вступлении Украины в НАТО не стоит на повестке дня. Она подчеркнула, что Россия в курсе этого.

"На данный момент расширения НАТО на восток вообще нет. Вот почему у меня был долгий разговор с министром иностранных дел России (Сергеем Лавровым - ред.) в Москве", - сказала Бербок.

По ее словам, она заявила своему российскому коллеге о праве каждой страны самостоятельно выбирать союзников и политические блоки для защиты. Кроме того, дипломат дала понять Лаврову, что существующие европейские договоры могут быть пересмотрены.

"Все знают, что сейчас это (расширение НАТО на восток - ред.) не на повестке дня, в том числе и Россия", - сказала Бербок, отвечая на вопрос о том, как она относится к желанию Украины вступить в Альянс.

Глава МИД добавила, что сейчас речь должна идти об урегулировании конфликта на Донбассе, а не вступлении в НАТО. "Поэтому самая важная задача сейчас - снова поговорить о выполнении минских соглашений, чтобы люди могли жить свободно и безопасно", - уточнила она.