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Вступление Украины в ЕС. Стефанишина рассказала, чего не хватает для выполнения всех обязательств

Фото: вице-премьер-министр Ольга Стефанишина (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталия Гурковская

Украина почти на 70% выполнила свои обязательства по Соглашению об ассоциации с ЕС. В то же время, правительство хочет до конца года получить от лидеров ЕС политическую ясность относительно следующих шагов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление вице-премьер-министра по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольги Стефанишиной во время открытия коммуникационной кампании "Вместе мы Европа", пишет Укринформ.

"Нам нужно понимать, насколько длительным и сложным будет наш путь к членству в Европейском Союзе, и не только в переговорном смысле. Нам действительно нужно будет выполнить необходимые составляющие для присоединения к ЕС. У нас для этого есть энергия и желание. Единственное, чего нам не хватает - политической ясности по поводу следующих шагов", - сказала она.

По ее словам, правительство не хочет, чтобы процесс присоединения Украины к ЕС был бюрократическим.

"Конечно, мы как государство максимально демонстрируем свою способность пройти все необходимые юридические процедуры, связанные с членством, но не хотим, чтобы политики, лидеры ЕС скатывали этот процесс в бюрократию. Учитывая вызовы, с которыми сталкивается Украина, и то, что преданность украинского народа и Украины принципам демократии очевидны, а также то, что мы почти на 70% выполнили все обязательства по Соглашению об ассоциации, это дает возможность нам говорить, что нас не нужно оценивать с нуля, а нужно принимать политические решения. Мы хотим такую ​​политическую ясность получить уже до конца года", - отметила Стефанишина.

По мнению Стефанишиной, желание такой политической ясности со стороны Украины - "это не политическое давление, а обеспечение людям дальнейшего смысла политической деятельности".

Как сообщалось, 23 июня Евросовет предоставил Украине статус кандидата на вступление в ЕС.

Напомним, Украина отправила Еврокомиссии первую часть анкеты на членство в середине апреля. А вторую - 9 мая.

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