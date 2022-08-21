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Вступ України до ЄС. Стефанішина розповіла, чого не вистачає для виконання усіх зобов'язань

Фото: віце-прем'єр-міністр Ольга Стефанішина (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Гурковська

Україна майже на 70% виконала свої зобов'язання за Угодою про асоціацію з ЄС. Водночас уряд хоче до кінця року отримати від лідерів ЄС політичну ясність щодо наступних кроків.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву віце-прем'єр-міністра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольги Стефанішиної під час відкриття комунікаційної кампанії "Разом ми Європа", пише Укрінформ.

"Нам потрібно розуміти, наскільки тривалим і складним буде наш шлях до членства в Європейському Союзі, і не лише у переговорному сенсі. Нам дійсно треба буде виконати необхідні складові для приєднання до ЄС. У нас для цього є енергія і бажання. Єдине, чого нам не вистачає - політичної ясності щодо наступних кроків", - сказала вона.

За її словами, уряд не хоче, щоб процес приєднання України до ЄС був бюрократичним.

"Звісно, ми як держава максимально демонструємо свою спроможність пройти всі необхідні юридичні процедури, пов'язані з членством, але не хочемо, щоб політики, лідери ЄС скочували цей процес до бюрократії. Враховуючи виклики, з якими стикається Україна, і те, що відданість українського народу і України принципам демократії є очевидними, а також те, що ми майже на 70% виконали всі зобов'язання за Угодою про асоціацію, це дає можливість нам говорити, що нас не потрібно оцінювати з нуля, а треба приймати політичні рішення. І ми хочемо таку політичну ясність отримати вже до кінця року", - зазначила Стефанішина.

На думку Стефанішиної, бажання такої політичної ясності з боку України - "це не політичний тиск, а забезпечення людям подальшого сенсу політичної діяльності".

Як повідомлялось, 23 червня Єврорада надала Україні статус кандидата на вступ до ЄС.

Нагадаємо, Україна відправила Єврокомісії першу частину анкети на членство у середині квітня. А другу - 9 травня.

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