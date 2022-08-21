Вступ України до ЄС. Стефанішина розповіла, чого не вистачає для виконання усіх зобов'язань

"Нам потрібно розуміти, наскільки тривалим і складним буде наш шлях до членства в Європейському Союзі, і не лише у переговорному сенсі. Нам дійсно треба буде виконати необхідні складові для приєднання до ЄС. У нас для цього є енергія і бажання. Єдине, чого нам не вистачає - політичної ясності щодо наступних кроків", - сказала вона.

За її словами, уряд не хоче, щоб процес приєднання України до ЄС був бюрократичним.

"Звісно, ми як держава максимально демонструємо свою спроможність пройти всі необхідні юридичні процедури, пов'язані з членством, але не хочемо, щоб політики, лідери ЄС скочували цей процес до бюрократії. Враховуючи виклики, з якими стикається Україна, і те, що відданість українського народу і України принципам демократії є очевидними, а також те, що ми майже на 70% виконали всі зобов'язання за Угодою про асоціацію, це дає можливість нам говорити, що нас не потрібно оцінювати з нуля, а треба приймати політичні рішення. І ми хочемо таку політичну ясність отримати вже до кінця року", - зазначила Стефанішина.

На думку Стефанішиної, бажання такої політичної ясності з боку України - "це не політичний тиск, а забезпечення людям подальшого сенсу політичної діяльності".