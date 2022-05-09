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Украина сегодня передаст вторую часть анкеты для членства в ЕС, - Шмыгаль

Новина українською →
Украина, Понедельник 09 мая 2022 16:19
Украина сегодня передаст вторую часть анкеты для членства в ЕС, - Шмыгаль Фото: премьер-министр Денис Шмыгаль (t.me/Denys_Smyhal)
Автор: Наталия Гурковская

В понедельник, 9 мая Украина передаст ЕС ответы на вторую часть анкеты-опросника для получения статуса кандидата на членство в Евросоюзе. Предоставление Украине статуса кандидата в ЕС стало бы мощным сигналом поддержки для украинцев.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление премьер-министра Дениса Шмыгаля во время встречи с президентом Европейского совета Шарлем Мишелем.

"Сегодня Украина передаст ЕС ответ на вторую часть анкеты-опросника для получения статуса кандидата на членство в Евросоюзе", - отметил Шмыгаль.

По его словам, во время диалога также удалось коснуться вопроса разблокирования украинских морских портов и усиления санкционного давления на Россию.

Как сообщалось ранее, Украина уже подготовила вторую часть анкеты-опросника для получения статуса кандидата в члены ЕС. Заполненный документ будет передан в Еврокомиссию.

Напомним, Украина отправила Еврокомиссии первую часть анкеты на членство в середине апреля.

По данным СМИ, ЕС планирует в мае предоставить Украине вывод на вторую часть анкеты касательно членства

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