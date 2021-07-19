Вступление Украины в ЕС на референдуме поддержали бы почти 75% его участников

Вступление Украины в Европейский союз в июне 2021 оку поддерживают более половины населения страны. В случае проведения референдума почти три четверти его участников проголосовали бы за.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные опроса КМИС.
Отвечая на вопрос о вступлении Украины в ЕС, 52% опрошенных указали, что они проголосовали бы за, 19% - против, и 29% - не определились или не принимали бы участия в голосовании.
Участие в голосовании приняли бы 71% всех, кто имеет право голосовать и проживает на территориях, которые не оккупировала Россия. Поданные голоса распределились бы следующим образом: за вступление в ЕС - 73% голосов, против - 27%.
Киевский международный институт социологии (КМИС) провел опрос с 8 по 9 июня 2021 года среди 2007 респондентов методом CATI (телефонные интервью с использованием компьютера, computer-assisted telephone interviews). Статистическая погрешность выборки не превышает 2,4%.
Отметим, данные опроса Центра "Социс" и Центра Разумкова свидетельствуют, что на референдумах победили бы сторонники вступления в Европейский Союз и НАТО.
Как сообщало РБК-Украина, по данным опроса, который был проведен агентством Kantar в сентябре 2020 года, в среднем 55% респондентов Франции, Германии, Италии, Польши видят Украину в ЕС.