UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Вступление Украины в ЕС на референдуме поддержали бы почти 75% его участников

Автор: Александр Белоус

Вступление Украины в Европейский союз в июне 2021 оку поддерживают более половины населения страны. В случае проведения референдума почти три четверти его участников проголосовали бы за.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные опроса КМИС.

Отвечая на вопрос о вступлении Украины в ЕС, 52% опрошенных указали, что они проголосовали бы за, 19% - против, и 29% - не определились или не принимали бы участия в голосовании.

Участие в голосовании приняли бы 71% всех, кто имеет право голосовать и проживает на территориях, которые не оккупировала Россия. Поданные голоса распределились бы следующим образом: за вступление в ЕС - 73% голосов, против - 27%.

Киевский международный институт социологии (КМИС) провел опрос с 8 по 9 июня 2021 года среди 2007 респондентов методом CATI (телефонные интервью с использованием компьютера, computer-assisted telephone interviews). Статистическая погрешность выборки не превышает 2,4%.

Отметим, данные опроса Центра "Социс" и Центра Разумкова свидетельствуют, что на референдумах победили бы сторонники вступления в Европейский Союз и НАТО.

Как сообщало РБК-Украина, по данным опроса, который был проведен агентством Kantar в сентябре 2020 года, в среднем 55% респондентов Франции, Германии, Италии, Польши видят Украину в ЕС.

Читайте РБК-Украина в Google News
референдумЕвросоюзопрос