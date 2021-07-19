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Вступ України до ЄС на референдумі підтримали б майже 75% його учасників

Автор: Олександр Білоус

Вступ України до Європейського союзу у червні 2021 оку підтримують більше половини населення країни. У разі проведення референдуму майже три чверті його учасників проголосували б за.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані опитування КМІС.

Відповідаючи на запитання про вступ Україні до ЄС, 52% опитаних вказали, що вони проголосували б за, 19% - проти, і 29% - не визначилися або не брали б участі у голосуванні.

Участь у голосуванні взяли б 71% усіх, хто має право голосувати та проживає на територіях, які не окупувала Росія. Подані голоси розподілилися б таким чином: за вступ до ЄС - 73% голосів, проти - 27%.

Київський міжнародний інститут соціології (КМІС) провів опитування з 8 по 9 червня 2021 року серед 2007 респондентів методом CATI (телефонні інтерв’ю з використанням комп’ютера, computer-assisted telephone interviews). Статистична похибка вибірки не перевищує 2,4%.

Зазначимо, дані опитування Центру "Социс" і Центру Разумкова свідчать, що на референдумах перемогли б прихильники вступу до Європейського Союзу та НАТО.

Як повідомляло РБК-Україна, за даними опитування, яке було проведено агентством Kantar у вересні 2020 року, у середньому 55% респондентів Франції, Німеччини, Італії, Польщі бачать Україну в ЄС.

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