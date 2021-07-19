Вступ України до ЄС на референдумі підтримали б майже 75% його учасників

Відповідаючи на запитання про вступ Україні до ЄС, 52% опитаних вказали, що вони проголосували б за, 19% - проти, і 29% - не визначилися або не брали б участі у голосуванні.

Участь у голосуванні взяли б 71% усіх, хто має право голосувати та проживає на територіях, які не окупувала Росія. Подані голоси розподілилися б таким чином: за вступ до ЄС - 73% голосів, проти - 27%.

Київський міжнародний інститут соціології (КМІС) провів опитування з 8 по 9 червня 2021 року серед 2007 респондентів методом CATI (телефонні інтерв’ю з використанням комп’ютера, computer-assisted telephone interviews). Статистична похибка вибірки не перевищує 2,4%.