Вступление Украины в ЕС: Еврокомиссия на этой неделе сделает еще один шаг

Еврокомиссия на этой неделе сделает еще один шаг на пути предоставления Украине статуса страны-кандидата. Согласно процедуре, Киев получит опросник, который является необходимым этапом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг вице-премьера по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольги Стефанишиной.

"Мы ждем, что уже на этой неделе будут позитивные новости относительно следующих шагов, которые Европейская комиссия будет предпринимать для получения Украиной статуса кандидата. Мы на постоянной связи", - отметила она.

По ее словам, украинская сторона две недели назад начала работу над подготовкой ответа на опросник.

"Это будет нестандартный документ, как мы его привыкли видеть для других стран, которые получали этот статус или присоединялись к Европейскому союзу. В предыдущие четыре годы мы провели совместную работу по оценке наших рынков. Мы ждем официальный документ уже на этой неделе. Очень мало времени займет наша внутренняя работа для того, чтобы передать нашу позицию ЕС", - добавила Стефанишина.