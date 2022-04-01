Глава Европарламента пообещала Украине скорое признание кандидатом на вступление в ЕС

Президент Европейского парламента Роберта Мецола заявила, что Украину признают кандидатом на членство в Евросоюзе и окажут ей помощь в восстановлении.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президенты на совместном брифинге с Главой Верховной Рады Русланом Стефанчуком.

"Украину признаем за кандидата на вступление в ЕС официально и быстро. Это я обещаю вам от Европейского парламента", - сказала Мецола.

По ее словам, посягательство РФ на Украину, ее свободу и территорию является посягательством на целую Европу и действующий порядок в мире.

Также она заверила, что европейские партнеры приложат все усилия, чтобы отстроить после войны украинские города и села.

"Хочу сказать от всех европейских народов, которые составляют семью Европарламента, что мы поражены, восторженные, вдохновляемся мужеством украинского народа, храбростью украинского войска. Парламентская демократия получила второе дыхание в Европе благодаря подвигу украинского народа и действиям украинского парламента", - подчеркнула Мецола.