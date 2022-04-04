Вступ України до ЄС: Єврокомісія цього тижня зробить ще один крок

Єврокомісія цього тижня зробить ще один крок на шляху надання Україні статусу країни-кандидата. Згідно з процедурою, Київ отримає опитувальник, який є необхідним етапом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг віце-прем'єра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольги Стефанішиної.

"Ми чекаємо, що вже на цьому тижні будуть позитивні новини щодо наступних кроків, які Європейська комісія буде робити для отримання Україною статусу кандидата. Ми на постійному зв'язку", - зазначила вона.

За її словами, українська сторона два тижні тому почала роботу над підготовкою відповіді на опитувальник.

"Це буде нестандартний документ, як ми його звикли бачити для інших країн, які отримували цей статус або приєднувалися до Європейського союзу. У попередні чотири роки ми провели спільну роботу з оцінки наших ринків. Ми чекаємо офіційний документ вже цього тижня. Дуже мало часу займе наша внутрішня робота для того, щоб передати нашу позицію ЄС", - додала Стефанішина.