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Вступ України до ЄС: Єврокомісія цього тижня зробить ще один крок

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Київ, Понеділок 04 квітня 2022 14:46
Вступ України до ЄС: Єврокомісія цього тижня зробить ще один крок Фото: віце-прем'єр з питань європейської інтеграції Ольга Стефанішина (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Олександр Мороз

Єврокомісія цього тижня зробить ще один крок на шляху надання Україні статусу країни-кандидата. Згідно з процедурою, Київ отримає опитувальник, який є необхідним етапом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг віце-прем'єра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольги Стефанішиної.

"Ми чекаємо, що вже на цьому тижні будуть позитивні новини щодо наступних кроків, які Європейська комісія буде робити для отримання Україною статусу кандидата. Ми на постійному зв'язку", - зазначила вона.

За її словами, українська сторона два тижні тому почала роботу над підготовкою відповіді на опитувальник.

"Це буде нестандартний документ, як ми його звикли бачити для інших країн, які отримували цей статус або приєднувалися до Європейського союзу. У попередні чотири роки ми провели спільну роботу з оцінки наших ринків. Ми чекаємо офіційний документ вже цього тижня. Дуже мало часу займе наша внутрішня робота для того, щоб передати нашу позицію ЄС", - додала Стефанішина.

Нагадаємо, раніше президент Європейського парламенту Роберта Мецола пообіцяла швидке надання Україні статусу країни-кандидата на вступ до ЄС.

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Евросоюз Ольга Стефанішина Вступ в ЄС
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