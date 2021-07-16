Вступление в силу норм языкового закона укрепит за украинским статус государственного, - Рудык

16 июля - новый этап воплощения закона № 2704 об обеспечении функционирования украинского языка как государственного. Последние недели работы Верховной Рады ознаменовались наступлением на закон о языке вплоть до момента, когда Конституционный суд признал закон о языке конституционным.

"К сожалению, каждый раз, когда власть хочет отвлечь внимание общества от чего-то или работать на разделение общества, в силу идет вопрос о языке. Пока "Голос" со своей стороны делал все для того, чтобы языковой закон остался в таком виде, как и раньше и сегодня начал работать. Накануне наша команда помешала продвинуть вредные языковые правки и нивелировать языковой закон", - отметила Кира Рудык.

По словам нардепа, при рассмотрении бюджетного законопроекта некоторые депутаты, нарушая регламент, пытались протащить поправки об отмене языковых норм в сфере культуры, кинематографа, образования и госслужбы. "Голос" первым забил тревогу, языковой закон удалось спасти, а сокрушительные правки - сбить. Сегодня, наконец, важные языковые нормы вступают в силу в неизменном виде.

Теперь обязательным является экзамен по украинскому языку для будущих госслужащих и претендентов на получение гражданства. Все концерты, шоу-программы, культурно-художественные, развлекательные, зрелищные мероприятия должны проводиться на государственном языке. Выступления иностранными языками должны сопровождаться синхронным или последовательным переводом.

С16 июля все фильмы, созданные на иностранном языке, должны распространяться и демонстрироваться, государственным языком, а статья 26 обязывает украинских издателей выдавать государственным языком не менее 50 процентов названий книжных изданий. Доля книг на государственном языке, имеющихся в продаже в каждом книжном магазине или другом заведении, что осуществляет книгораспространение, должна составлять не менее 50 процентов. Государственный язык в Украине один - украинский!