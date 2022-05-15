Вступление Финляндии и Швеции в НАТО: процесс может занять лишь несколько недель

"Германия подготовила все, чтобы сделать быстрый процесс ратификации. По результатам берлинской встречи глав МИД стран НАТО договорились, что импульс не должен быть потерян", - заявила глава МИД Германии Анналена Бербок.

Она также отметила, главы МИД стран НАТО договорились о том, что для Финляндии и Швеции не должно быть "серой зоны".

"Мы должны убедиться, что мы дадим им гарантии безопасности. Не должно быть переходного периода, когда их статус неясен", - подчеркнула Бербок.

Министр пояснила, речь идет о периоде между подачей заявки на вступление в НАТО и ратификацией, в течение которого эти две страны еще не будут защищены статьей 5 НАТО, которая гарантирует, что нападение на одного союзника является нападением на всех.

Также отмечается, что с похожим заявлением выступала и министр иностранных дел Канады Мелани Джоли, которая подчеркнула, что провести ратификацию вступления новых членов НАТО можно сделать "в течение нескольких недель".

Напомним, сегодня стало известно, что Финляндия официально подала заявку на вступление в НАТО.

При этом во вторник, 17 мая Швеция уже может подать заявку на членство в Североатлантическом альянсе.

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