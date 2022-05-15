UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Вступление Финляндии и Швеции в НАТО: процесс может занять лишь несколько недель

Фото: вступление Финляндии и Швеции в НАТО может занять всего несколько недель (GettyImages)
Автор: Мария Кучерявец

Многие союзники на берлинской встрече поддержали вступление Финляндии и Швеции в НАТО, отметив необходимость быстрой ратификации их заявок. Предполагается, что вступление этих двух стран в Альянс может занять лишь "несколько недель".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

"Германия подготовила все, чтобы сделать быстрый процесс ратификации. По результатам берлинской встречи глав МИД стран НАТО договорились, что импульс не должен быть потерян", - заявила глава МИД Германии Анналена Бербок.

Она также отметила, главы МИД стран НАТО договорились о том, что для Финляндии и Швеции не должно быть "серой зоны".

"Мы должны убедиться, что мы дадим им гарантии безопасности. Не должно быть переходного периода, когда их статус неясен", - подчеркнула Бербок.

Министр пояснила, речь идет о периоде между подачей заявки на вступление в НАТО и ратификацией, в течение которого эти две страны еще не будут защищены статьей 5 НАТО, которая гарантирует, что нападение на одного союзника является нападением на всех.

Также отмечается, что с похожим заявлением выступала и министр иностранных дел Канады Мелани Джоли, которая подчеркнула, что провести ратификацию вступления новых членов НАТО можно сделать "в течение нескольких недель".

Напомним, сегодня стало известно, что Финляндия официально подала заявку на вступление в НАТО.

При этом во вторник, 17 мая Швеция уже может подать заявку на членство в Североатлантическом альянсе.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
НАТОШвецияФинляндия