Вступ Фінляндії та Швеції в НАТО: процес може зайняти лиш кілька тижнів

"Німеччина підготувала все, щоб зробити швидкий процес ратифікації. За результатами берлінської зустрічі глав МЗС країн НАТО домовилися, що імпульс не має бути втрачено", - заявила глава МЗС Німеччини Анналена Бербок.

Вона також зазначила, глави МЗС країн НАТО домовилися про те, що для Фінляндії та Швеції не має бути "сірої зони".

"Ми повинні переконатися, що ми дамо їм гарантії безпеки. Не повинно бути перехідного періоду, сірої зони, коли їхній статус неясний", - підкреслила Бербок.

Міністр пояснила, мова йде про період між поданням заявки на вступ в НАТО та ратифікацією, протягом якого ці дві країни ще не будуть захищені статтею 5 НАТО, яка гарантує, що напад на одного союзника є нападом на всіх.

Також зазначається, що зі схожою заявою виступала і міністр закордонних справ Канади Мелані Джолі, яка підкреслила, що провести ратифікацію вступу нових членів НАТО можна зробити "протягом кількох тижнів".

Нагадаємо, сьогодні стало відомо, що Фінляндія офіційно подала заявку на вступ до НАТО.

При цьому у вівторок, 17 травня Швеція вже може подати заявку заявки на членство в Північноатлантичному альянсі.

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