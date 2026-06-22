Вступити до медичних вишів стане простіше для однієї категорії українців у 2026 році

Бойові медики, які мають статус учасника бойових дій, можуть у 2026 році безкоштовно вступити до закладів медичної освіти за спрощеною процедурою та без складання національного мультипредметного тесту.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство охорони здоров'я України.
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У МОЗ нагадали, що для бойових медиків продовжує діяти спеціальна програма вступу на бакалаврат за спеціалізацією "Екстрена медицина" з кваліфікацією "парамедик".
Навчання повністю фінансується коштом державного або регіонального бюджету, а співбесіду для вступу можна пройти онлайн. За даними відомства, торік такою можливістю вже скористалися 350 військовослужбовців.
Учасники програми можуть вступити на бакалаврат за спеціальністю "Медсестринство", спеціалізація "Екстрена медицина". Після завершення навчання випускники отримають диплом бакалавра та кваліфікацію парамедика.
Також для чинних бойових медиків доступна програма фахової передвищої освіти. Після її завершення випускники отримають диплом фахового молодшого бакалавра за спеціальністю "Медсестринство" за освітньою програмою "Сестринська справа".
Навчання організоване таким чином, щоб його можна було поєднувати зі службою. Для бакалаврських програм доступні заочна або дистанційна форми навчання, а для здобуття фахової передвищої освіти - заочний формат.
Подати документи можуть військовослужбовці, які:
Для вступу достатньо пройти співбесіду. Складати НМТ учасникам бойових дій не потрібно.
Реєстрація електронних кабінетів вступників стартує 1 липня 2026 року.
Подати заяву на проходження співбесіди можна буде з 3 до 10 липня, а самі співбесіди триватимуть з 8 до 19 липня.
Прийом заяв для вступу розпочнеться 19 липня та триватиме до 1 серпня. Виконати вимоги для зарахування вступники мають до 11 серпня.
У програмі беруть участь десять закладів освіти, серед яких:
Подати документи можна через електронний кабінет вступника або безпосередньо до приймальної комісії обраного закладу освіти.
Раніше РБК-Україна розповідало, що військовослужбовці ВМС України можуть здобувати середню, професійну або вищу освіту без відриву від служби. Навчання відбувається онлайн за гнучким графіком, а вступ на бюджетні місця можливий за спрощеною процедурою без НМТ. Також право на безкоштовне навчання за певних умов можуть отримати члени сімей військових.
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