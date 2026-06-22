Поступить в медицинские вузы станет проще для одной категории украинцев в 2026 году

Боевые медики, имеющие статус участника боевых действий, смогут в 2026 году бесплатно поступить в медицинские учебные заведения по упрощенной процедуре и без сдачи национального мультипредметного теста.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство здравоохранения Украины.
Главное:
В Минздраве напомнили, что для боевых медиков продолжает действовать специальная программа поступления на бакалавриат по специальности "Экстренная медицина" с квалификацией "парамедик".
Обучение полностью финансируется за счет государственного или регионального бюджета, а собеседование для поступления можно пройти онлайн. По данным ведомства, в прошлом году такой возможностью уже воспользовались 350 военнослужащих.
Участники программы могут поступить на бакалавриат по специальности "Медсестринство", специализация "Экстренная медицина". По окончании обучения выпускники получат диплом бакалавра и квалификацию парамедика.
Также для действующих боевых медиков доступна программа профессионального предвысшего образования. По ее завершении выпускники получат диплом профессионального младшего бакалавра по специальности "Медсестринство" по образовательной программе "Сестринское дело".
Обучение организовано таким образом, чтобы его можно было совмещать со службой. Для бакалаврских программ доступны заочная или дистанционная формы обучения, а для получения профессионального предвысшего образования - заочный формат.
Подать документы могут военнослужащие, которые:
Для поступления достаточно пройти собеседование. Сдавать НМТ участникам боевых действий не требуется.
Регистрация электронных кабинетов абитуриентов начнется 1 июля 2026 года.
Подать заявление на прохождение собеседования можно будет с 3 по 10 июля, а сами собеседования будут проходить с 8 по 19 июля.
Прием заявлений на поступление начнется 19 июля и продлится до 1 августа. Выполнить требования для зачисления абитуриенты должны до 11 августа.
В программе участвуют десять учебных заведений, среди которых:
Подать документы можно через электронный кабинет абитуриента или непосредственно в приемную комиссию выбранного учебного заведения.
Ранее РБК-Украина сообщало, что военнослужащие ВМС Украины могут получать среднее, профессиональное или высшее образование без отрыва от службы. Обучение проходит онлайн по гибкому графику, а поступление на бюджетные места возможно по упрощенной процедуре без НМТ. Также право на бесплатное обучение при определенных условиях могут получить члены семей военнослужащих.
Кроме того, мы писали о том, как можно поступить в военный вуз в 2026 году.