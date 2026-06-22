Вступити до медичних вишів стане простіше для однієї категорії українців у 2026 році

Бойові медики, які мають статус учасника бойових дій, можуть у 2026 році безкоштовно вступити до закладів медичної освіти за спрощеною процедурою та без складання національного мультипредметного тесту.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство охорони здоров'я України .

Головне: Пільги для ветеранів: У 2026 році чинні бойові медики зі статусом УБД можуть безкоштовно здобути медичну освіту без складання НМТ.

У 2026 році чинні бойові медики зі статусом УБД можуть безкоштовно здобути медичну освіту без складання НМТ. Доступні програми: Військові можуть вступити на бакалаврат за спеціалізацією "Екстрена медицина" або отримати диплом фахового молодшого бакалавра за програмою "Сестринська справа".

Військові можуть вступити на бакалаврат за спеціалізацією "Екстрена медицина" або отримати диплом фахового молодшого бакалавра за програмою "Сестринська справа". Навчання без відриву від служби: Навчальний процес повністю адаптовано до умов воєнного стану. Доступні заочна та дистанційна форми, а саму вступну співбесіду дозволено пройти онлайн.

Навчальний процес повністю адаптовано до умов воєнного стану. Доступні заочна та дистанційна форми, а саму вступну співбесіду дозволено пройти онлайн. Ключові дати вступу: Реєстрація електронних кабінетів стартує 1 липня, прийом заяв на співбесіди триватиме з 3 до 10 липня, а самі онлайн-випробування пройдуть з 8 до 19 липня.

Реєстрація електронних кабінетів стартує 1 липня, прийом заяв на співбесіди триватиме з 3 до 10 липня, а самі онлайн-випробування пройдуть з 8 до 19 липня. Де навчатися: У спецпрограмі беруть участь 10 провідних медичних університетів та інститутів країни.

У МОЗ нагадали, що для бойових медиків продовжує діяти спеціальна програма вступу на бакалаврат за спеціалізацією "Екстрена медицина" з кваліфікацією "парамедик".

Навчання повністю фінансується коштом державного або регіонального бюджету, а співбесіду для вступу можна пройти онлайн. За даними відомства, торік такою можливістю вже скористалися 350 військовослужбовців.

Яку освіту можуть отримати бойові медики

Учасники програми можуть вступити на бакалаврат за спеціальністю "Медсестринство", спеціалізація "Екстрена медицина". Після завершення навчання випускники отримають диплом бакалавра та кваліфікацію парамедика.

Також для чинних бойових медиків доступна програма фахової передвищої освіти. Після її завершення випускники отримають диплом фахового молодшого бакалавра за спеціальністю "Медсестринство" за освітньою програмою "Сестринська справа".

Навчання організоване таким чином, щоб його можна було поєднувати зі службою. Для бакалаврських програм доступні заочна або дистанційна форми навчання, а для здобуття фахової передвищої освіти - заочний формат.

Хто може вступити

Подати документи можуть військовослужбовці, які:

проходять службу на посаді бойового медика;

мають статус учасника бойових дій;

мають повну загальну середню освіту або диплом молодшого спеціаліста чи фахового молодшого бакалавра;

пройшли підготовку за фахом "бойовий медик" у визначених навчальних центрах сил безпеки та оборони.

Для вступу достатньо пройти співбесіду. Складати НМТ учасникам бойових дій не потрібно.

Коли розпочинається вступна кампанія

Реєстрація електронних кабінетів вступників стартує 1 липня 2026 року.

Подати заяву на проходження співбесіди можна буде з 3 до 10 липня, а самі співбесіди триватимуть з 8 до 19 липня.

Прийом заяв для вступу розпочнеться 19 липня та триватиме до 1 серпня. Виконати вимоги для зарахування вступники мають до 11 серпня.

Де можна навчатися

У програмі беруть участь десять закладів освіти, серед яких:

Буковинський державний медичний університет,

Тернопільський національний медичний університет імені І. Я. Горбачевського,

Івано-Франківський національний медичний університет,

Одеський національний медичний університет,

Полтавський державний медичний університет,

Волинський медичний інститут,

Черкаська медична академія,

Львівська медична академія імені Андрея Крупинського,

Львівський медичний фаховий коледж післядипломної освіти,

Вінницький національний медичний університет ім. М.І. Пирогова.

Подати документи можна через електронний кабінет вступника або безпосередньо до приймальної комісії обраного закладу освіти.