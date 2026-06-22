Поступить в медицинские вузы станет проще для одной категории украинцев в 2026 году

Боевые медики, имеющие статус участника боевых действий, смогут в 2026 году бесплатно поступить в медицинские учебные заведения по упрощенной процедуре и без сдачи национального мультипредметного теста.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство здравоохранения Украины .

Главное: Льготы для ветеранов: В 2026 году действующие боевые медики со статусом УБД могут бесплатно получить медицинское образование без сдачи НМТ.

В 2026 году действующие боевые медики со статусом УБД могут бесплатно получить медицинское образование без сдачи НМТ. Доступные программы: Военные могут поступить на бакалавриат по специальности "Экстренная медицина" или получить диплом младшего бакалавра по программе "Сестринское дело".

Военные могут поступить на бакалавриат по специальности "Экстренная медицина" или получить диплом младшего бакалавра по программе "Сестринское дело". Обучение без отрыва от службы: Учебный процесс полностью адаптирован к условиям военного положения. Доступны заочная и дистанционная формы обучения, а само вступительное собеседование разрешено пройти онлайн.

Учебный процесс полностью адаптирован к условиям военного положения. Доступны заочная и дистанционная формы обучения, а само вступительное собеседование разрешено пройти онлайн. Ключевые даты поступления: Регистрация электронных кабинетов начнется 1 июля, прием заявок на собеседования продлится с 3 по 10 июля, а сами онлайн-испытания пройдут с 8 по 19 июля.

Регистрация электронных кабинетов начнется 1 июля, прием заявок на собеседования продлится с 3 по 10 июля, а сами онлайн-испытания пройдут с 8 по 19 июля. Где учиться: В специальной программе участвуют 10 ведущих медицинских университетов и институтов страны.

В Минздраве напомнили, что для боевых медиков продолжает действовать специальная программа поступления на бакалавриат по специальности "Экстренная медицина" с квалификацией "парамедик".

Обучение полностью финансируется за счет государственного или регионального бюджета, а собеседование для поступления можно пройти онлайн. По данным ведомства, в прошлом году такой возможностью уже воспользовались 350 военнослужащих.

Какое образование могут получить боевые медики

Участники программы могут поступить на бакалавриат по специальности "Медсестринство", специализация "Экстренная медицина". По окончании обучения выпускники получат диплом бакалавра и квалификацию парамедика.

Также для действующих боевых медиков доступна программа профессионального предвысшего образования. По ее завершении выпускники получат диплом профессионального младшего бакалавра по специальности "Медсестринство" по образовательной программе "Сестринское дело".

Обучение организовано таким образом, чтобы его можно было совмещать со службой. Для бакалаврских программ доступны заочная или дистанционная формы обучения, а для получения профессионального предвысшего образования - заочный формат.

Кто может поступить

Подать документы могут военнослужащие, которые:

проходят службу в должности боевого медика;

имеют статус участника боевых действий;

имеют полное общее среднее образование или диплом младшего специалиста либо профессионального младшего бакалавра;

прошли подготовку по специальности "боевой медик" в определенных учебных центрах сил безопасности и обороны.

Для поступления достаточно пройти собеседование. Сдавать НМТ участникам боевых действий не требуется.

Когда начинается вступительная кампания

Регистрация электронных кабинетов абитуриентов начнется 1 июля 2026 года.

Подать заявление на прохождение собеседования можно будет с 3 по 10 июля, а сами собеседования будут проходить с 8 по 19 июля.

Прием заявлений на поступление начнется 19 июля и продлится до 1 августа. Выполнить требования для зачисления абитуриенты должны до 11 августа.

Где можно учиться

В программе участвуют десять учебных заведений, среди которых:

Буковинский государственный медицинский университет,

Тернопольский национальный медицинский университет имени И. Я. Горбачевского,

Ивано-Франковский национальный медицинский университет,

Одесский национальный медицинский университет,

Полтавский государственный медицинский университет,

Волынский медицинский институт,

Черкасская медицинская академия,

Львовская медицинская академия имени Андрея Крупинского,

Львовский медицинский профессиональный колледж последипломного образования,

Винницкий национальный медицинский университет им. М.И. Пирогова.

Подать документы можно через электронный кабинет абитуриента или непосредственно в приемную комиссию выбранного учебного заведения.