Вступительная кампания 2018: МОН презентовало 6 новаций

В частности, введен минимальный проходной балл на медицинские специальности

Министерство образования и науки (МОН) Украины презентовало шесть новшеств вступительной кампании 2018 года. Об этом рассказала министр образования и науки Лилия Гриневич, передает пресс-служба ведомства.

"Этого года новаций меньше, если сравнивать за последние несколько лет, но они есть. В основном они направлены на совершенствование тех нововведений, которые мы внедрили в прошлом году", -отметила Гриневич.

Унификация обязательных предметов ВНО

Для специальностей унифицированы обязательные предметы ЗНО. Так, если в предыдущие годы вузы сами выбирали, по каким предметам засчитывать в заведение, то в этом году все унифицировано под каждую конкретную специальность.

"То есть уже не может быть так, что для поступления на "Журналистику" в вуз в Киеве нужно один перечень результатов ВНО, а для вуза в Николаеве - другой. Конкретный список определен условиями приема. Это не касается небюджетных конкурсных предложений, то есть предложений для вступления только на "контракт", для которых перечень конкурсных предметов определили вузы", - объяснила Гриневич.

Зачисление сертификатов ЗНО 2016, 2017 и 2018 годы

Теперь будут засчитываться сертификаты ВНО 2016, 2017 и 2018 годов. Однако, из иностранных языков - только результат тестирования в 2018 году.

"Последние годы Украинский центр оценивания качества образования делает тесты таким образом, чтобы они были сопоставимы между собой. Это позволило нам в этом году вступительные кампании засчитывать результаты сразу трех лет - в 2016, 2017, 2018. Исключением будет только ВНО с иностранного языка, поскольку в этом году формат теста был изменен - в него добавлены аудирование", - сказала министр.

Изменен региональный, сельский и отраслевой коэффициенты

Региональный, сельский и отраслевой коэффициенты изменены по результатам вступительной кампании 2017 года. Конкурсный балл будет рассчитываться традиционно, по формуле. Механизм коэффициентов работает таким образом, что он домножується на общий результат абитуриента.

Так, коэффициенты установили таким образом:

Региональный коэффициент для вузов Киева составит 1 (то есть в случае поступления в заведения столицы абитуриент не будет получать никаких дополнительных баллов).

Для учреждений высшего образования в Донецкой, Житомирской, Кировоградской, Луганской, Николаевской, Сумской, Херсонской, Хмельницкой, Черниговской областях, перемещенных учреждений высшего образования - 1,04.В других случаях коэффициент составит 1,02.

Сельский коэффициент (для поступающих, которые зарегистрированы в селах не менее двух лет до дня завершения подачи заявлений о вступлении и которые в год вступления получили полное общее среднее образование в школах, находящихся на территории сел): увеличен для абитуриентов на аграрные специальности – до 1,05. На другие специальности - равна 1,02.

Отраслевой коэффициент (для специальностей, которым предоставляется особая поддержка): составляет 1,02 и, в отличие от 2017 года, будет распространяться также на заявления по второй приоритетности.

Уменьшение числа заявлений на бюджетные места

В этом году уменьшено количество заявлений, которые абитуриент может подавать для участия в конкурсе на бюджетное место - с 9 заявлений на 4 специальности в 2017, до 7 заявлений на 4 специальности в 2018 году.

"Мы это сделали для того, чтобы поступающие сознательнее относились к своему выбору. Опыт 2017 года показывает, что поступающие часто отказываются от бюджетного места, которое получили за 9 приоритетом, и выбирают контракт", - разъяснила министр.

Минимальный проходной балл на медицинские специальности

Установлено минимальное количество баллов - 150 - со второго и третьего конкурсных предметов для поступления на три медицинские специальности: "Стоматология", "Медицина", "Педиатрия".

"Как вы помните, эту новацию хотели ввести еще в прошлом году, но объявили о ней поздно, и абитуриенты не имели возможности учитывать это требование при планировании того, какие ЗНО сдавать и какие специальности выбирать", - подчеркнула Гриневич.

Творческие зачеты вместо творческих конкурсов

Вместо творческих конкурсов на некоторые педагогические специальности, журналистику и отдельные специализации дизайна ввели творческие зачеты.

"Это помогает избежать ряда злоупотреблений, а также снять излишнюю нагрузку с поступающих и вузов, ведь творческие зачеты можно проводить не непосредственно во время вступительной кампании, когда все находятся напряженном состоянии, а в течение полугода до нее", - сказала министр.

Напомним, вступительная кампания-2018 в Украине стартует 2 июля с регистрации электронных кабинетов абитуриентов.