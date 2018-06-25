Вступна кампанія 2018: МОН презентувало 6 новацій

Зокрема впроваджено мінімальний прохідний бал на медичні спеціальності

Міністерство освіти і науки (МОН) України презентувало шість новацій вступної кампанії 2018 року. Про це розповіла міністр освіти і науки Лілія Гриневич, передає прес-служба відомства.

"Цього року новацій найменше, якщо порівнювати за останні кілька років, але вони є. Здебільшого вони спрямовані на вдосконалення чи відшліфовку тих нововведень, які ми впровадили торік", -зазначила Гриневич.

Уніфікація обов’язкових предметів ЗНО

Для спеціальностей уніфіковано обов’язкові предмети ЗНО. Так, якщо попередні роки виші самі обирали, за якими предметами зараховувати в заклад, то цього року все уніфіковано під кожну конкретну спеціальність.

"Тобто вже не може бути так, що для вступу на "Журналістику" в ЗВО в Києві потрібно один перелік результатів ЗНО, а для вишу в Миколаєві - інший. Конкретний список визначено умовами прийому. Це не стосується небюджетних конкурсних пропозицій, тобто пропозицій для вступу лише на "контракт", для яких перелік конкурсних предметів визначили виші", - пояснила Гриневич.

Зарахування сертифікатів ЗНО 2016, 2017 та 2018 років

Тепер зараховуватимуться сертифікати ЗНО 2016, 2017 та 2018 років. Однак, з іноземних мов - тільки результат тестування у 2018 році.

"Останні роки Український центр оцінювання якості освіти робить тести таким чином, щоб вони були порівнювані між собою. Це дозволило нам у цьогорічній вступні кампанії зараховувати результати одразу трьох років - 2016, 2017, 2018. Винятком буде лише ЗНО з іноземної мови, оскільки цього року формат тесту було змінено - до нього додано аудіювання", - сказала міністр.

Змінено регіональний, сільський та галузевий коефіцієнти

Регіональний, сільський та галузевий коефіцієнти змінено за результатами вступної кампанії 2017 року. Конкурсний бал розраховуватиметься традиційно, за формулою. Механізм коефіцієнтів працює таким чином, що він домножується на загальний результат вступника.

Так, коефіцієнти встановленні таким чином:

Регіональний коефіцієнт для вишів Києва становитиме 1 (тобто в разі вступу в заклади столиці абітурієнт не отримуватиме жодних додаткових балів).

Для закладів вищої освіти у Донецькій, Житомирській, Кіровоградській, Луганській, Миколаївській, Сумській, Херсонській, Хмельницькій, Чернігівській областях, переміщених закладів вищої освіти - 1,04.В інших випадках коефіцієнт становитиме 1,02.

Сільський коефіцієнт (для вступників, які зареєстровані в селах не менше двох років до дня завершення подачі заяв про вступ та які в рік вступу здобули повну загальну середню освіту в школах, що знаходяться на території сіл): збільшено для вступників на аграрні спеціальності – до 1,05. На інші спеціальності - дорівнюватиме 1,02.

Галузевий коефіцієнт (для спеціальностей, яким надається особлива підтримка): становить 1,02 і, на відміну від 2017 року, поширюватиметься також на заяви з другою пріоритетністю.

Зменшення кількості заяв на бюджетні місця

Цьогоріч зменшено кількість заяв, які вступник може подавати для участі в конкурсі за бюджетне місце - з 9 заяв на 4 спеціальності у 2017-му, до 7 заяв на 4 спеціальності у 2018 році.

"Ми це зробили для того, щоб вступники свідоміше ставилися до свого вибору. Досвід 2017-го року показує, що вступники часто відмовляються від бюджетного місця, яке отримали за 9 пріоритетом, і обирають контракт", - роз’яснила міністр.

Мінімальний прохідний бал на медичні спеціальності

Встановлено мінімальну кількість балів - 150 - з другого та третього конкурсних предметів для вступу на три медичні спеціальності: "Стоматологія", "Медицина", "Педіатрія".

"Як ви пам’ятаєте, цю новацію хотіли запровадити ще торік, але оголосили про неї пізно, і вступники не мали можливості враховувати цю вимогу під час планування того, які ЗНО здавати та які спеціальності обирати", - підкреслила Гриневич.

Творчі заліки замість творчих конкурсів

Замість творчих конкурсів на деякі педагогічні спеціальності, журналістику та окремі спеціалізації дизайну запроваджено творчі заліки.

"Це допомагає уникнути низки зловживань, а також зняти зайве навантаження з вступників та вишів, адже творчі заліки можна проводити не безпосередньо під час вступної кампанії, коли всі перебувають напруженому стані, а протягом півроку до неї", - сказала міністр.

Нагадаємо, вступна кампанія-2018 в Україні стартує 2 липня з реєстрації електронних кабінетів абітурієнтів.