Социальные страницы
Курси валют
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 25.91
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.26
Межбанк BID 26.23
НБУ 2632.96
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
32.48
Курс евро
Покупка 31.83
Продажа 32.48
Межбанк ASK 30.38
Межбанк BID 30.35
НБУ 3240.64
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.64
Курс рубля
Покупка 4.24
Продажа 4.64
НБУ 4.58
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 25.91
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.26
Межбанк BID 26.23
НБУ 2632.96
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
32.48
Курс евро
Покупка 31.83
Продажа 32.48
Межбанк ASK 30.38
Межбанк BID 30.35
НБУ 3240.64
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.64
Курс рубля
Покупка 4.24
Продажа 4.64
НБУ 4.58
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Точка зору
Лонгріди
Styler
Інтерв'ю

Вступна кампанія-2018 стартує 2 липня, - Гриневич

НовиниСуспільство    25.06.2018 - 13:38
Фото: Лілія Гриневич (kmu.gov.ua)
Фото: Лілія Гриневич (kmu.gov.ua)

МОН тестує систему реєстрації електронних кабінетів абітурієнтів

Вступна кампанія-2018 в Україні стартує 2 липня з реєстрації електронних кабінетів абітурієнтів. Про це сьогодні на прес-конференції повідомила міністр освіти і науки Лілія Гриневич, передає кореспондент РБК-Україна.

"Другого липня розпочнеться реєстрація електронних кабінетів абітурієнтів та завантаження в них необхідних документів", - заявила Гриневич.

За її словами, 25-26 червня Міносвіти буде тестувати цю систему. Гриневич також закликала абітурієнтів спробувати зареєструватися в електронних кабінетах протягом цього часу.

"Саме сьогодні ми почнемо тестувати цю систему, ми її відкриваємо для всіх, хочемо побачити, як вона буде працювати при навантаженнях... Це буде відбуватися з 15:00 до 16:00", - додала міністр.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що абітурієнтів медичних і педагогічних вишів будуть приймати у першу чергу у разі працевлаштування у селах.

 

Лише 20% випускників шкіл в Україні продовжують навчання в закладах професійної освіти, - МОН
Теги публікації: Лілія Гриневич, МОН, вступительная кампания  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
"Довбана штиліціада": Бабченко поскаржився на життя в "бункері" після замаху
Квартира за тисячу доларів: як в Україні живуть міста-примари
"Алібі" повертаються: сестри Завальські зробили несподівану заяву
"На душі світло": Ані Лорак поділилася теплими враженнями від Києва
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся