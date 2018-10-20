Вступило в силу постановление ВРУ об обращении в СНБО относительно санкций против "NewsOne" и "112"

Фото: Верховная рада (РБК-Украина)

Документ был опубликован в "Голосе Украины"

В субботу, 20 октября, вступило в силу постановление ВРУ об обращении в СНБО относительно санкций против телеканалов "NewsOne" и "112 Украина". Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на документ опубликованный в "Голосе Украины".

Постановление № 9157 "Об одобрении предложений по применению персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)" вступило в силу. Документ сегодня, 20 октября, опубликовали в "Голосе Украины".

Фото: опубликованное постановление ВРУ об обращении в СНБО относительно санкций против телеканалов

Напомним, ранее сообщалось, что спикер Верховной рады Украины Андрей Парубий подписал обращение к Совету национальной безопасности и обороны (СНБО) о применение санкций против телеканалов "112 Украина" и NewsOne.

Накануне Рада отказалась отменить обращение к СНБО о санкциях против двух телеканалов.

На прошлой неделе Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания назначил внеплановую проверку телеканала NewsOne. Проверка инициирована в связи с передачей управления телеканалом Андрею Портнову, который также подтвердил данную информацию. Нацсовет подчеркивает, что согласно закону канал в течение 30 дней должен подать соответствующее заявление, однако никакие документы в Национальный совет так и не поступили.

Отметим, 5 октября Портнов заявил о расторжении договора об управлении NewsOne. Это произошло после того, как корпоративные права были переданы народному депутату от "Оппоблока" Тарасу Козаку.