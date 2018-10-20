Набула чинності постанова ВРУ про звернення до РНБО щодо санкцій проти "NewsOne" і "112"

Фото: Верховна рада (РБК-Україна)

Документ був опублікований в "Голосі України"

У суботу, 20 жовтня, набула чинності постанова ВРУ про звернення до РНБО щодо санкцій проти телеканалів "NewsOne" та "112 Україна". Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на опублікований документ в "Голосі України".

Постанова № 9157 "Про схвалення пропозицій щодо застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)" вступила в силу. Документ сьогодні, 20 жовтня, опублікували в "Голосі України".

Фото: опублікована постанова ВРУ про звернення до РНБО щодо санкцій проти телеканалів

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що спікер Верховної ради України Андрій Парубій підписав звернення до Ради національної безпеки і оборони (РНБО) про застосування санкцій проти телеканалів "112 Україна" і NewsOne.

Напередодні Рада відмовилася скасувати звернення до РНБО про санкції проти двох телеканалів.

Минулого тижня Національна рада з питань телебачення і радіомовлення призначила позапланову перевірку телеканалу NewsOne. Перевірка ініційована у зв'язку з передачею управління телеканалом Андрію Портнову, який також підтвердив дану інформацію. Нацрада наголошує, що згідно із законом канал протягом 30 днів мав подати відповідну заяву, однак жодні документи в Національну раду так і не надійшли.

Відзначимо, 5 жовтня Портнов заявив про розірвання договору про управління NewsOne. Це сталося після того, як корпоративні права було передано нардепу від "Оппоблока" Тарасу Козаку.