Вступили в силу изменения в Налоговый кодекс для анбандлинга "Нафтогаза"

Вступил в силу закон об изменениях в Налоговый кодекс для анбандлинга Национальной акционерной компании "Нафтогаз Украины". Документ во вторник был обнародован в издании "Голос Украины".

Закон вступает в силу со дня, следующего за днем опубликования.

Для выполнения обязательств по отделению оператора ГТС предусмотрено до 2021 года освободить от НДС операции по передаче с баланса плательщика налога на баланс другого юридического лица имущества, находящегося в госсобственности в составе магистральных газопроводов, и всех объектов и сооружений, связанных единым технологическим процессом.

Согласно закону, до 2022 года откладывается установка кассового метода определения даты возникновения налоговых обязательств и налогового кредита по операциям по поставке/приобретению имущества, которое не находится в госсобственности, в составе магистральных газопроводов, и всех объектов и сооружений.

Также в документе прописано, что до 2021 года откладывается исключение из определения поставки товаров - операции по предоставлению (передаче) и возвращению по договору займа природного газа, используемого для обеспечения деятельности по транспортировке природного газа магистральными газопроводами, если эти операции проводятся с целью отделения оператора ГТС.

Как писало РБК-Украина, во вторник закон был обнародован в парламентской газете "Голос Украины".

Так, президент Владимир Зеленский подписал соответствующий проект закона №2359-1 в понедельник, 9 декабря. Верховная рада приняла данный закон во втором чтении 3 декабря. За основу документ нардепы поддержали 14 ноября.

Напомним, 1 декабря в силу вступил закон "О внесении изменений в закон Украины "О публичных закупках" в связи с отделением деятельности по транспортировке природного газа".

Также агентство писало, что НАК определил стоимость ГТС Украины в процессе анбандлинга.