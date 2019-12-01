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Вступил в силу закон об изменениях в публичные закупки для анбандлинга

Новости » Политика     01.12.2019 - 09:00
Вступил в силу закон об изменениях в публичные закупки для анбандлинга
Фото: Владимир Зеленский (Виталий Носач/РБК-Украина)

Закон в рамках отделения оператора ГТС разрешает в обязательствах, которые возникли на основании договоров о закупках "Нафтогаза"

Закон "О внесении изменений в закон Украины "О публичных закупках" в связи с отделением деятельности по транспортировке природного газа" вступил в силу сегодня, 1 декабря. 30 ноября закон был опубликован в издании "Голос Украины".

Так, закон в рамках отделения оператора ГТС разрешает в обязательствах, которые возникли на основании договоров о закупках НАК "Нафтогаз Украина", в то же время заменить сторону при условии, если новый заказчик прошел сертификацию. Замена стороны в таких обязательствах проводится в порядке, который установлен нормами Гражданского кодекса.

Кроме того, в течение трех месяцев после вступления закона в силу заказчик, который будет осуществлять или осуществляет транспортировку газа, будет иметь право заключать договоры о закупке товаров и услуг с "Нафтогазом" без применения процедур, которые предусмотрены в законе о государственных закупках.

Напомним, 28 ноября документ подписал глава государства Владимир Зеленский.

Так, 14 ноября Верховная рада внесла изменения в закон о госзакупках для дальнейшего анбандлинга Национальной акционерной компании "Нафтогаз Украины". Соответствующее решение поддержали 266 парламентариев.

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