Рада одобрила еще один закон для анбандлинга "Нафтогаза"

Фото: Верховная рада (president.gov.ua)

Законом вносятся изменения в Налоговый кодекс

Верховная рада Украины одобрила во втором чтении законопроект № 2359-1 для анбандлинга Национальной акционерной компании "Нафтогаз Украины". Соответствующее решение поддержали 328 нардепов, передает корреспондент РБК-Украина.

Предусматривается для выполнения обязательств по отделению оператора ГТС до 2021 года освободить от НДС операции по передаче с баланса плательщика налога на баланс другого юридического лица имущества, находящегося в госсобственности в составе магистральных газопроводов, и всех объектов и сооружений, связанных единым технологическим процессом.

Кроме того, до 2022 года откладывается установка кассового метода определения даты возникновения налоговых обязательств и налогового кредита по операциям по поставке/приобретению имущества, которое не находится в госсобственности, в составе магистральных газопроводов, и всех объектов и сооружений.

Также в законе прописано, что до 2021 года откладывается исключение из определения поставки товаров - операции по предоставлению (передаче) и возвращению по договору займа природного газа, используемого для обеспечения деятельности по транспортировке природного газа магистральными газопроводами, если эти операции проводятся с целью отделения оператора ГТС.

Напомним, 1 декабря в силу вступил закон "О внесении изменений в закон Украины "О публичных закупках" в связи с отделением деятельности по транспортировке природного газа". Закон в рамках отделения оператора ГТС разрешает в обязательствах, которые возникли на основании договоров о закупках "Нафтогаза".

Также РБК-Украина писало, что НАК "Нафтогаз Украины" определил стоимость ГТС Украины в процессе анбандлинга. Согласно документам, "Нафтогаз" утвердил рыночную стоимость активов "Укртрансгаза" с целью их передачи в уставный капитал ООО "Оператор газотранспортной системы Украины" в сумме 3,209 млрд грн (без НДС) по состоянию на 1 октября 2019 года.