Вступили в силу изменения в бюджет-2021: в законе перераспределили расходы трех министерств

Он вступил в силу на следующий день после опубликования.

Закон регулирует финансовое обеспечение из государственного бюджета работы восстановленного МинАП. Дополнительные средства от государства не понадобятся, ведь финансирование ведомства будет осуществляться за счет средств, предусмотренных в бюджете-2021 для Минэкономики и Минэкологии.

На финансирование ведомства предусмотрели 6713 257,1 тысячи гривен.

В документе перераспределены некоторые расходы, предусмотренные по общему фонду государственного бюджета.

Увеличиваются расходы потребления для Минэкономики по бюджетной программе "Руководство и управление в сфере развития экономики, торговли и сельского хозяйства" на 5 552,6 тыс. грн (из них оплата труда - на 3 560,3 тыс. грн, коммунальные услуги и энергоносители - на 104,3 тыс. грн).

И на такую ​​же сумму уменьшаются расходы для МинАП по бюджетной программе "Руководство и управление в сфере агропромышленного комплекса", в том числе расходов потребления - на 5 454,4 тыс. грн (из них оплата труда - на 3 560,3 тыс. грн, коммунальные услуги и энергоносители - на 104,3 тыс. грн) и расходов развития - на 98,2 тыс. грн.

Для Министерства молодежи и спорта выросли расходы по программе "Руководство и управление в сфере молодежи и спорта" на 10 338,8 тыс. грн (из них оплата труда - на 8 474,4 тыс. грн) и уменьшились расходы потребления на такую ​​же сумму по программе "Подготовка и участие национальных сборных команд в Паралимпийских и Дефлимпийских играх".