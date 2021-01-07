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Министерство аграрной политики возобновит работу: Кабмин определил дату

Киев, Четверг 07 января 2021 12:01
Министерство аграрной политики возобновит работу: Кабмин определил дату
Фото: Министерство аграрной политики (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Работа Министерства аграрной политики будет возобновлена с 1 февраля 2021 года. В центральном аппарате министерства будет работать 200 человек.

Соответствущее постановление Кабинета министров от 28 января 2020 года № 1344 обнародовано Правительственном портале.

Документом отменяется абзац второй пункта 2 постановления Кабинета министров от 2 сентября 2019 года № 829 "Некоторые вопросы оптимизации системы центральных органов исполнительной власти".

Постановлением также определена предельная численность работников аппарата Министерства аграрной политики на уровне 203 человек.

Напомним, Министерство аграрной политики упразднили в 2019 году, объединив с Министерством развития экономики и торговли.

Напомним, ранее премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что правительству нужна эффективная государственная политика в сфере АПК.

Отметим, Верховная рада назначила Романа Лещенко министром аграрной политики 17 декабря. До этого он возглавлял Геокадастр.

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