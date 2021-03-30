ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Восстановление МинАП: Рада хочет предусмотреть финансирование для министерства

Новина українською → Украина, Вторник 30 марта 2021 15:31
Восстановление МинАП: Рада хочет предусмотреть финансирование для министерства Фото: Рада предусмотрела финансирование для восстановленного МинАП (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Юлия Струк

Верховная рада хочет установить объем финансирования Министерства аграрной политики и продовольствия в этом году. Он предусмотрен у законопроекте №5197-2.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию заседания ВР.

Этот документ за основу поддержали 266 нардепов.

Закон должен урегулировать финансовое обеспечение из государственного бюджета работы восстановленного министерства. Дополнительные средства от государства не понадобятся, ведь финансирование ведомства будет осуществляться за счет средств, предусмотренных в бюджете-2021 для Минэкономики и Минэкологии.

Итак, на финансирование ведомства предусматривается 6 713 257,1 тысячи гривен.

Напомним, в конце января аграрный комитет планировал обратиться к Кабинету министров по поводу комплексного восстановления деятельности Минагрополитики. Глава министерства настаивал на полной передаче прежних функций МинАП, в том числе и контроля над Госпродпотребслужбой, водным, лесным и рыбным хозяйствами.

Как писало РБК-Украина, 17 декабря Верховная рада назначила министром аграрной политики Романа Лещенко.

Так, работу Министерства аграрной политики восстановили с 1 февраля 2021 года.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Экономика МинАП Верховная Рада
NEWS
Украина планирует взять новые обязательства перед МВФ, - Марченко
Украина планирует взять новые обязательства перед МВФ, - Марченко
DAILY
Мятежная Фемида. Как Зеленский решил конституционный кризис и что ждет КСУ
Олег Чернышкорреспондент РБК-Украина Мятежная Фемида. Как Зеленский решил конституционный кризис и что ждет КСУ