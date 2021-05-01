Набули чинності зміни до бюджету-2021: у законі перерозподілили видатки трьох міністерств

Він набрав чинності на наступний день після оприлюднення.

Закон врегульовує фінансове забезпечення з державного бюджету роботи відновленого МінАП. Додаткові кошти від держави не знадобляться, адже фінансування відомства буде здійснюватися за рахунок коштів, передбачених у бюджеті-2021 для Мінекономіки і Мінекології.

На фінансування відомства передбачили 6 713 257,1 тисячі гривень.

У документі перерозподілені деякі видатки, передбачені за загальним фондом державного бюджету.

Збільшуються видатки споживання для Мінекономіки за бюджетною програмою "Керівництво та управління у сфері розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства" на 5 552,6 тис. грн (з них оплата праці - на 3 560,3 тис. грн, комунальні послуги та енергоносії - на 104,3 тис. грн).

І на таку ж суму зменшуються видатки для МінАП за бюджетною програмою "Керівництво та управління у сфері агропромислового комплексу", у тому числі видатків споживання - на 5 454,4 тис. грн (з них оплата праці - на 3 560,3 тис. грн, комунальні послуги та енергоносії - на 104,3 тис. грн) і видатків розвитку - на 98,2 тис. грн.

Для Міністерства молоді та спорту зросли видатки за програмою "Керівництво та управління у сфері молоді та спорту" на 10 338,8 тис. грн (з них оплата праці - на 8 474,4 тис. грн) та зменшилися видатки споживання на таку ж суму за програмою "Підготовка і участь національних збірних команд у Паралімпійських і Дефлімпійських іграх".