Вступил в силу закон Зеленского о реформировании ГПУ

Законопроект авторства президента Владимира Зеленского №1032 о реформировании Генеральной прокуратуры Украины сегодня, 25 сентября, вступил в силу. Так, закон был опубликован в издании "Голос Украины" 24 сентября.

Документ вступает в силу со дня, следующего за днем опубликования.

Напомним, 23 сентября глава государства подписал этот проект закона.

Как ранее заявил глава комитета по вопросам правоохранительной деятельности Верховной рады Денис Монастырский, законопроект о реформе Генеральной прокуратуры, в частности, имеет положение о росте зарплат прокуроров. Закон предусматривает заработную плату прокурору в размере от 15 прожиточных минимумов.

Отметим, законопроект №1032 о реформировании ГПУ был одобрен Верховной радой во втором чтении 19 сентября. Так, 259 народных депутатов проголосовали за принятие документа.

Также РБК-Украина сообщало, что Зеленский внес в Раду закон, в котором предложил провести реформирование Генеральной прокуратуры. Соответствующий законопроект был внесен как неотложный 29 августа.

Комитет Рады по вопросам антикоррупционной политики рисков коррупции в законопроекте Зеленского о реформировании Генпрокуратуры не увидел.