Разумков передал на подпись Зеленскому закон о реформировании ГПУ

Фото: Владимир Зеленский (Виталий Носач/РБК-Украина)

Автором закона является президент

На подпись главе государства Владимиру Зеленскому передали законопроект №1032 авторства президента о реформировании Генеральной прокуратуры Украины. Об этом свидетельствует информация на сайте Верховной рады.

Последний этап прохождения документа - передан на подпись президенту. Проект закона уже ранее одобрил спикер парламента Дмитрий Разумков.

Напомним, глава комитета по вопросам правоохранительной деятельности Верховной рады Денис Монастырский заявлял, что в законе авторства президента Владимира Зеленского о реформе Генеральной прокуратуры Украины заложен рост зарплат прокуроров. Нардеп отметил, что в законе заработок прокурора предусмотрен в размере от 15 прожиточных минимумов.

Как писало РБК-Украина ранее, парламент принял во втором чтении законопроект №1032 авторства президента Владимира Зеленского о реформировании Генеральной прокуратуры Украины. За документ проголосовали 259 парламентариев. В первом чтении проект нардепы поддержали еще 10 сентября.

В частности, 29 августа Зеленский внес в Раду закон, которым предложил провести реформирование Генеральной прокуратуры.

Комитет Рады по вопросам антикоррупционной политики не увидел рисков коррупции в законопроекте №1032 Зеленского о реформировании ГПУ.