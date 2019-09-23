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Разумков передал на подпись Зеленскому закон о реформировании ГПУ

Новости » Политика    23.09.2019 - 17:18
Разумков передал на подпись Зеленскому закон о реформировании ГПУ
Фото: Владимир Зеленский (Виталий Носач/РБК-Украина)

Автором закона является президент

На подпись главе государства Владимиру Зеленскому передали законопроект №1032 авторства президента о реформировании Генеральной прокуратуры Украины. Об этом свидетельствует информация на сайте Верховной рады.

Разумков передал на подпись Зеленскому закон о реформировании ГПУ

Последний этап прохождения документа - передан на подпись президенту. Проект закона уже ранее одобрил спикер парламента Дмитрий Разумков.

Напомним, глава комитета по вопросам правоохранительной деятельности Верховной рады Денис Монастырский заявлял, что в законе авторства президента Владимира Зеленского о реформе Генеральной прокуратуры Украины заложен рост зарплат прокуроров. Нардеп отметил, что в законе заработок прокурора предусмотрен в размере от 15 прожиточных минимумов.

Как писало РБК-Украина ранее, парламент принял во втором чтении законопроект №1032 авторства президента Владимира Зеленского о реформировании Генеральной прокуратуры Украины. За документ проголосовали 259 парламентариев. В первом чтении проект нардепы поддержали еще 10 сентября.

В частности, 29 августа Зеленский внес в Раду закон, которым предложил провести реформирование Генеральной прокуратуры.

Комитет Рады по вопросам антикоррупционной политики не увидел рисков коррупции в законопроекте №1032 Зеленского о реформировании ГПУ.

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