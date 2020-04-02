Набрав чинності закон про засідання комітетів Ради в режимі відеоконференції

Фото: Верховна рада (Віталій Носач/РБК-Україна)

Він буде діяти до завершення карантину

Закон про внесення змін до ЗУ "Про комітети Верховної Ради України" з приводу проведення засідань комітетів у режимі відеоконференції у четвер, 2 квітня, вступив в силу. Вчора він був опублікований у виданні "Голос України".

Документ набирає чинності з дня, наступного за днем ​​його опублікування і діє до скасування встановленого Кабінетом міністрів України карантину.

"Комітети здійснюють свою роботу в формі засідань, які можуть проводитися в режимі відеоконференції з можливою одночасною трансляцією на офіційному веб-сайті ВР, за попередньою згодою більшості від затвердженого ВРУ кількісного складу комітету, з використанням єдиної автоматизованої системи і накладенням кваліфікованого електронного підпису", - свідчить текст закону.

При цьому згода на проведення засідання комітету в режимі відеоконференції надається кожним нардепом окремо шляхом відправки персонального листа на адресу голови комітету.

Нагадаємо, вчора закон підписав глава держави Володимир Зеленський. Пізніше стало відомо про публікацію документа в "Голосі України".

Так, 30 березня Рада на позачерговому засіданні прийняла за основу і в цілому законопроект №3277 про роботу комітетів у режимі відеоконференції, за документ проголосували 319 народних депутатів.

Як писало РБК-Україна раніше, президент в середу також підписав проект закону про забезпечення лікування коронавірусу. Закон також був опублікований у "Голосі України" та з вчорашнього дня набрав чинності.